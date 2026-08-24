ANP: preço do etanol cai em 14 Estados, sobe em 4 e no DF, e fica estável em 7

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 14 Estados, subiram em 4 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 7 outros na semana passada. Não houve comparação no Amapá, onde nesta semana o etanol ficou cotado em R$ 5,83/litro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol ficou estável, a R$ 3,91 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço também ficou estável, a R$ 3,61 o litro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A maior queda ocorreu em Goiás, de 2,58%, a R$ 4,16 o litro. A maior alta foi registrada em Minas Gerais, de 3,45%, a R$ 3,90/litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,85 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,61 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,83 o litro.

Competitividade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 59,97% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas. Os dados se referem ao período de 16 a 22 de agosto.

A paridade foi de 68,78% no Acre; 66,99% no Amazonas; 66,57% na Bahia; 64,95% no Distrito Federal; 62,93% em Goiás; 54,99% em Mato Grosso; 60,22% em Mato Grosso do Sul; 63,11% em Minas Gerais; 61,75% no Paraná; 67,08% em Santa Catarina e 56,94% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.