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ANP: Preço do diesel S-10 fecha agosto em queda de 1% contra julho e lidera reduções

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O diesel S-10 foi o combustível com a maior queda de preço em agosto, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em postos de abastecimento espalhados pelo País.

O diesel S-10 caiu 1% esta semana em relação à última semana de julho, para um preço médio de R$ 6,88 por litro.

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A gasolina teve o preço médio reduzido em 0,45% no mês, para R$ 6,88 o litro, enquanto o gás de cozinha manteve a tendência de queda e fechou agosto com preço médio de R$ 113,90, perdendo o patamar de R$ 114 registrado nos últimos meses.

Em relação à semana anterior, o diesel S-10 e o gás de cozinha tiveram o mesmo porcentual de queda, de 0,14%. Já a gasolina apresentou leve alta, de 1%, informou a ANP.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ANP/DIESEL
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