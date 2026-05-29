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ANP: Preço do diesel cai quase 1% na semana e gasolina volta a recuar no País

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 20:46:00 Editado em 29.05.2026, 20:54:26
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O preço do diesel caiu novamente na semana de 24 a 30 de maio, segundo levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira, 29. O preço do diesel S-10 recuou 0,97% em relação à semana anterior, passando de R$ 7,20 para R$ 7,13 o litro. É a quinta semana seguida de queda nos preços.

Os menores preços médios do combustível foram registrados em Goiás, com R$ 6,88; Rio Grande do Sul, com R$ 6,93; e Espírito Santo e Minas Gerais, ambos com R$ 6,96 o litro.

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Já a gasolina comum teve leve queda de 0,60% no período, após semanas consecutivas de alta. O preço médio nacional passou de R$ 6,66 para R$ 6,62 o litro. O gás de cozinha também registrou redução de 0,10%, com o botijão de 13 quilos saindo de R$ 114,77 para R$ 114,65.

Os três Estados com a gasolina mais cara do País na semana última semana de maio foram Roraima, com média de R$ 7,70 o litro; Rondônia, com R$ 7,39; e Acre, onde o combustível foi vendido a R$ 7,33.

No caso do GLP, os maiores preços médios foram registrados em Roraima, com R$ 142,19 o botijão; Tocantins, com R$ 133,42; e Amapá, com média de R$ 128,97.

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