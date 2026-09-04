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ANP nega prorrogar período de exploração da PetroReconcavo em bloco na bacia Potiguar

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negou a prorrogação do período de exploração do bloco POT-T-702, em terra, na bacia Potiguar, no Polo Sabiá, Rio Grande do Norte, pedida pela PetroReconcavo. A petroleira requisitou mais 18 meses para reavaliar a área remanescente.

Segundo o diretor relator do processo, Pietro Mendes, a concessão da área terminou em junho deste ano e o Programa Exploratório Mínimo (PEM) foi cumprido.

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As áreas técnicas da agência apontaram que não há um plano de descobertas em curso e nenhum poço sendo perfurado. Além disso, a empresa perdeu o prazo de 90 dias antes do fim do contrato para fazer a reivindicação.

"A área técnica avaliou a inexistência de óbice para que o pedido seja indeferido", afirmou Mendes, cujo voto foi seguido pelos demais diretores.

O Polo Sabiá é um dos ativos de produção terrestre (onshore) operados pela PetroReconcavo na bacia Potiguar. De acordo com Mendes, a empresa declarou no mesmo bloco a comercialidade do campo Sabiá Laranjeira em 2024.

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PETRÓLEO/EXPLORAÇÃO/PETRORECONCAVO/POTIGUAR/ANP/PRORROGAÇÃO/NEGATIVA
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