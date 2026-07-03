ANP monitora abastecimento de combustíveis na Região Norte para reduzir impacto do El Niño

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que já está monitorando o abastecimento de combustíveis na Região Norte durante o período de estiagem. O objetivo é minimizar potenciais impactos ao abastecimento nacional de combustíveis relacionados ao risco climático associado ao El Niño em 2026.

"A atuação preventiva da ANP busca antecipar riscos logísticos decorrentes da redução da navegabilidade dos rios da Região Norte, contribuindo para a segurança do abastecimento nacional de combustíveis", explicou a agência em nota.

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A partir do dia 7 deste mês, a agência participa do início dos trabalhos da sala de acompanhamento coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), destinada ao monitoramento da situação da Região Norte durante o período de seca.

"Essa iniciativa é parte do trabalho preventivo que a ANP vem fazendo, desde 2023, de acompanhamento do abastecimento de combustíveis na Região Norte durante o período de estiagem. Até hoje, a agência acompanhou as duas maiores secas da história já registradas na região, sem que fossem verificadas ocorrências de desabastecimento de combustíveis", explicou a ANP em nota nesta sexta-feira, 3.

Participam do acompanhamento com a ANP as empresas Amazongás, Fogás, Atem, Vibra, Raízen, Ipiranga, Equador, Ream e Petrobras. Os planos encaminhados pelos agentes estão em análise pela agência e servirão de base para a elaboração do Relatório de Abastecimento da Região Norte 2026, informou a agência. Entre 6 e 10 de julho, a ANP realizará reuniões individuais com esses agentes para discussão detalhada dos planos de contingência apresentados, avaliação das ações previstas e identificação de eventuais medidas adicionais necessárias.

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A ANP vai solicitar os planos de contingência dos principais agentes responsáveis pelo abastecimento da região, a realização de reuniões técnicas para discussão das ações previstas e a consolidação das informações em relatório específico de acompanhamento do abastecimento da Região Norte. O relatório considera as principais medidas adotadas pelos agentes, a identificação de pontos de atenção, oportunidades de melhoria e eventuais ações necessárias para a manutenção do abastecimento durante o período de estiagem.

Ainda segundo a ANP, o trabalho de acompanhamento é iniciado anualmente ainda no primeiro semestre, antes do período mais crítico da seca. Para 2026, a agência já solicitou a apresentação dos planos de contingência dos principais agentes que atuam no abastecimento da Região Norte.

A agência também participou das reuniões coordenadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para elaboração dos planos de contingência dos sistemas isolados de energia elétrica, incluindo as discussões referentes aos estados do Amazonas (22/06/2026) e Acre e Rondônia (01/07/2026).