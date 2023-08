ANP: Litro do diesel sobe 8,3% nos postos após aumento da Petrobras; gasolina avança 2,2%

O preço médio do litro do diesel disparou 8,3% nos postos de abastecimento na semana de 13 a 19 de agosto, para R$ 5,50, refletindo parte do aumento de preços da Petrobras no dia 16, que reajustou o combustível em 28,5%. A gasolina teve alta de 2,2%, com preço médio de R$ 5,65 por litro, segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Até o Gás Natural Liquefeito (GLP) teve ligeira alta na semana, comparada com a semana anterior, com o preço médio do botijão de 13 quilos (gás de cozinha) subindo 0,2%, com preço médio de R$ 101,21.

A Petrobras elevou o diesel em R$ 0,78 e a gasolina em R$ 0,41 na quarta-feira, 16, nas suas refinarias. Com o aumento, a estatal reduziu a defasagem em relação ao mercado internacional, que se encontrava em patamares altos nas últimas semanas. No fechamento de quinta-feira, a diferença dos preços praticados nas refinarias da Petrobras era de 11% para os dois combustíveis. Antes do aumento, a defasagem era de 27% para a gasolina e de 28% para o diesel.