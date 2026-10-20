Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

ANP: gás de cozinha é único a subir na semana passada, enquanto gasolina e diesel caem

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os preços dos combustíveis fecharam a semana passada perto da estabilidade em relação à semana anterior, mostra o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça-feira, 20. Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo.

O gás de cozinha foi o único a subir de preço, enquanto gasolina e diesel tiveram um ligeiro recuo. O botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos passou de R$ 114,61 na primeira semana de outubro para R$ 114,73 na semana passada, de 10 a 17 de outubro, variação positiva de 0,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o preço da gasolina caiu de R$ 6,54 o litro para R$ 6,53 o litro, uma queda de 0,15%. O diesel, cujo preço vem disparando no mercado internacional, teve um pequeno alívio de 0,3%, segundo a ANP.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PREÇOS/GÁS DE COZINHA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV