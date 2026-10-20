ANP: gás de cozinha é único a subir na semana passada, enquanto gasolina e diesel caem

Os preços dos combustíveis fecharam a semana passada perto da estabilidade em relação à semana anterior, mostra o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça-feira, 20. Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo.

O gás de cozinha foi o único a subir de preço, enquanto gasolina e diesel tiveram um ligeiro recuo. O botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos passou de R$ 114,61 na primeira semana de outubro para R$ 114,73 na semana passada, de 10 a 17 de outubro, variação positiva de 0,1%.

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Já o preço da gasolina caiu de R$ 6,54 o litro para R$ 6,53 o litro, uma queda de 0,15%. O diesel, cujo preço vem disparando no mercado internacional, teve um pequeno alívio de 0,3%, segundo a ANP.