ANP: etanol é mais competitivo do que a gasolina em 11 Estados e no DF

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em 11 Estados e no Distrito Federal na semana de 25 a 31 de outubro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 63,73% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

A paridade foi de 66,08% no Acre; 69,68% no Amazonas; 67,26% na Bahia; 67,87% no Distrito Federal; 61,53% em Goiás; 60,68% em Mato Grosso; 62,75% em Mato Grosso do Sul; 68,50% em Minas Gerais; 69,07% no Pará; 64,63% no Paraná; 68,73% em Rondônia e 61,73% em São Paulo.

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Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.