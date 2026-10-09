ANP: etanol é mais competitivo do que a gasolina em 10 Estados e no DF

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no Distrito Federal nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 63,30% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

A paridade foi de 66,67% no Acre; 67,50% na Bahia; 66,97% no Distrito Federal; 65,26% em Goiás; 61,01% em Mato Grosso; 62,15% em Mato Grosso do Sul; 67,51% em Minas Gerais; 69,85% no Pará; 63,73% no Paraná; 68,46% em Rondônia; e 60,69% em São Paulo.

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Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.