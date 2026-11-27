O preço médio do diesel S-10 voltou a cair em novembro, após alta de cerca de 2% em outubro, recuando 0,8% no fechamento do penúltimo mês do ano e contribuindo para conter a inflação do setor. O preço médio da gasolina também cedeu, com menos vigor, em 0,15% na mesma comparação. Já o gás de cozinhas subiu, em média, 0,39% no mês.

Os dados são do Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira, 27.

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O diesel S-10 - menos poluente e mais vendido -, registrou preço médio nacional de R$ 7,25 o litro em novembro; a gasolina, R$ 6,47 o litro; e o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinhas, teve preço médio de R$ 115,58 a unidade.

Na comparação com a semana anterior, o diesel S-10 também se destacou na queda. Entre 22 e 28 de novembro, o combustível caiu 0,13%, enquanto a gasolina ficou estável. O gás de cozinha teve alta de 0,25% na mesma comparação, segundo dados da ANP.