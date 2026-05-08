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ANP: diesel S-10 cai 0,5%, gasolina recua 0,2% e GLP fica estável entre 3 e 9 de maio

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 17:16:00 Editado em 08.05.2026, 17:23:24
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Os preços dos combustíveis tiveram um ligeiro alívio na semana de 3 a 9 de maio, segundo o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço do diesel S-10 caiu 0,5% e da gasolina, 0,2% nos postos de abastecimento, enquanto o gás de cozinha se manteve estável, após altas semanais sucessivas em abril.

O diesel S-10 mais caro do País foi encontrado em Ourinhos, interior de São Paulo, a R$ 9,99 o litro.

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Já a gasolina com maior preço foi comercializada no Guarujá, no litoral paulista, a R$ 9,59 o litro.

O gás de cozinha voltou a registrar o maior valor em Boa Vista, Roraima, atingindo R$ 156 o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

O comportamento dos preços nesta semana, comparada à semana anterior, reflete o recuo do preço do petróleo e as medidas de subvenção do governo.

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Além disso, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, que pratica a política de paridade de importação (PPI) e tem 14% do mercado de refino, interrompeu uma série de altas com a queda do preço do petróleo.

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