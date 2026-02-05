Leia a última edição
ANP autoriza Petrobras a retomar exploração na Margem Equatorial um mês após vazamento

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 08:21:00 Editado em 05.02.2026, 08:28:39
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concedeu autorização condicionada para que a Petrobras retome a perfuração do poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, utilizando a sonda ODN II (NS-42). A liberação, comunicada na quarta-feira, 4, à estatal, só passa a valer após a companhia comprovar que atendeu a todas as exigências de segurança nos prazos estipulados.

A sonda estava com a operação suspensa pela ANP desde 4 de janeiro, após um incidente ter provocado o vazamento de fluido de perfuração biodegradável, que não oferece risco ambiental, segundo a empresa.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, havia antecipado que a licença deveria sair antes da vistoria marcada pela ANP no poço de Morpho, antes prevista para o período de 9 a 13 de fevereiro, mas antecipada para a última segunda-feira, 2.

Entre as principais condicionantes, a estatal terá de substituir todos os selos das juntas do riser (trechos suspensos das tubulações que interligam as linhas de produção às plataformas) seguindo o procedimento mais recente e enviar, em até cinco dias após a instalação da última peça, evidências fotográficas e análise de adequação.

A Petrobras também precisará demonstrar que treinou toda a equipe envolvida no novo protocolo de descida do BOP (equipamento de segurança); revisar o Plano de Manutenção Preventiva para reduzir o intervalo de coleta de dados dos registradores de vibração submarina nos primeiros 60 dias de operação; e só usar juntas de riser reserva após apresentar certificados de conformidade que atestem inspeção ou reparo conforme as normas.

