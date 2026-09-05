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ANP aprova 24 blocos de petróleo da Bacia Potiguar

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou na sexta-feira, 4, a indicação de 24 novos blocos exploratórios na porção terrestre da Bacia Potiguar, que poderão ser incluídos em futuros ciclos da Oferta Permanente de Concessão (OPC).

As áreas indicadas somente poderão ser disponibilizadas para oferta após o 6.º ciclo, previsto para o próximo dia 7 de outubro, informou a agência.

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Entre as áreas está o bloco POT-T-551, que contempla a região da cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará, onde recentemente foi relatada a ocorrência de fluido já confirmado como petróleo pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (CPT/ANP).

O petróleo foi descoberto após um agricultor perfurar o terreno em busca de água e encontrar um líquido escuro.

Os blocos aprovados ainda precisarão cumprir etapas como análise ambiental e emissão de Manifestação Conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério do Meio Ambiente e do Clima (MMA), bem como a realização de audiência pública.

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PETRÓLEO/EXPLORAÇÃO/ANP/BLOCOS/APROVAÇÃO
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