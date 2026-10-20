ANP adia audiência pública do Gas Release para dia 19 de novembro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) prorrogou para depois do segundo turno das eleições a audiência pública sobre a desconcentração do mercado de gás natural, o chamado Gas Release, que tem a Petrobras como principal oposição.

Prevista para ocorrer originalmente no dia 21 de outubro, a audiência foi adiada em quase um mês, para 19 de novembro.

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O adiamento foi também um pleito da Petrobras, que em setembro já havia alertado para a necessidade de mais tempo para avaliar o assunto.

"A mudança da data foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência. A alteração resulta em mais prazo para que os interessados possam se inscrever, até 5 de novembro, para participar", explicou a ANP em nota nesta terça-feira, quando a mudança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A Petrobras já deixou claro, publicamente, que o Gas Release já foi realizado, visto que reduziu sua participação no setor. A empresa também alertou para a necessidade do aumento de oferta de gás natural no País como principal vetor para a redução de preço do insumo.