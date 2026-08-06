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ANP: 6º ciclo de concessão terá 22 setores e 4º ciclo de partilha ofertará 13 blocos

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou há pouco que o 6º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC6) vai ofertar blocos em 22 setores de blocos e dois setores com acumulações marginais, enquanto no 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da Produção (OPP4) serão licitados 13 blocos.

Segundo a ANP, 12 empresas com inscrição ativa no processo já declararam interesse para o leilão de concessão (OPC), e seis empresas para o leilão de partilha de produção (OPP). O certame está previsto para 7 de outubro.

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Até 31 de agosto, empresas interessadas em participar dos leilões ainda podem se inscrever. As empresas que não apresentarem declaração de interesse dentro do prazo ainda poderão participar da disputa por meio de consórcio com empresa que o tenha feito, informou a ANP.

"É importante destacar que as declarações de interesse devem ser feitas sempre acompanhadas de garantia de oferta e que, para todas as hipóteses acima, devem ser observadas as regras dos editais da OPC e da OPP", disse a agência em nota.

De acordo com a ANP, o ciclo da OPC 2026 é o de maior número de setores da história do País e o ciclo da OPP vai ofertar o maior número de blocos desde o início da oferta permanente.

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PETRÓLEO/CONCESSÃO/OFERTA PERMANENTE/6º CICLO/ANP/BLOCOS
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