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ANP: 6º Ciclo da OPC arrecada R$ 3 bi com venda de 49 dos 308 blocos ofertados

Escrito por Denise Luna e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O 6º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC), realizado nesta quarta-feira, 7, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrecadou R$ 3 bilhões em bônus de assinatura pela venda de 49 blocos dos 308 ofertados, de acordo com resultados divulgados pela agência. Os investimentos previstos somaram R$ 1,5 bilhão.

Segundo o edital, após a realização do leilão, blocos que não foram adquiridos poderiam ser requeridos pelos investidores presentes no certame e que possuem garantias financeiras para novos lances.

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A Petrom solicitou a reabertura do setor SPN-SE, na bacia do Parnaíba, que havia vendido apenas 1 bloco, dos 7 ofertados. A empresa ficou com o bloco PN-T-166, na bacia do Parnaíba.

O ágio da OPC foi de 3.511% sobre os lances iniciais do bônus de assinatura.

O maior bônus ofertado foi de R$ 754,2 milhões, pela Petrobras na bacia de Campos.

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PETRÓLEO/LEILÃO/OFERTA PERMANENTE/ANP/6º CICLO
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