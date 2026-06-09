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ECONOMIA

ANM: Mesmo com PL de Minerais Críticos, Brasil ainda engatinha sem infraestrutura

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 16:38:00 Editado em 09.06.2026, 16:49:18
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O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique, afirmou nesta terça-feira, 9, que mesmo com aprovação do projeto de lei (PL) dos Minerais Críticos na Câmara dos Deputados e envio ao Senado, o Brasil segue sem infraestrutura para aproveitar seu potencial e segue "engatinhando" no setor.

"Estamos engatinhando ainda, mesmo com a política. Claro que eu acho que com o tempo vai sair, mas a estrutura, a institucionalidade, ainda é insuficiente. Isso ainda sem passar pela questão da financiabilidade de projetos", afirmou durante evento do setor em Brasília (DF).

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O PL estabelece diretrizes para estimular a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a agregação de valor no País, prevendo instrumentos como incentivos fiscais, prioridade no licenciamento e mecanismos de financiamento para projetos considerados estratégicos.

Apesar do potencial geológico, o diretor aponta que o país ainda carece de infraestrutura logística adequada, como ferrovias e portos especializados, além de plantas industriais para processamento e refino.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TERRAS RARAS/MINERAIS CRÍTICOS/PL/INFRAESTRUTURA
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