Ânima e Gerdau fazem parceria para criar curso tecnológico voltado à indústria do aço, em MG

O grupo educacional Ânima desenvolveu o Curso Superior de Tecnologia em Processos Produtivos da Indústria do Aço, em parceria com a Gerdau. São ao todo 40 vagas, sendo 30 custeadas pela siderúrgica, 20 para atender a funcionários da empresa e 10 destinadas à comunidade da região de Ouro Branco, em Minas Gerais. As aulas serão ministradas na UNA, em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a Gerdau, o projeto "une a excelência" acadêmica à prática industrial do setor, reduzindo lacunas históricas de formação e garantindo educação de qualidade para a comunidade local e colaboradores da companhia.

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A iniciativa surge como uma resposta estratégica ao desafio que a Gerdau e o setor industrial brasileiro enfrentam com a crescente escassez de mão de obra qualificada.

Diante do chamado "apagão" de profissionais de engenharia e áreas técnicas no País, o curso visa formar talentos sob medida, buscando mitigar esse déficit. O tecnólogo, na modalidade semipresencial, terá duração de seis semestres e uma carga horária de 2.600 horas, com a primeira turma prevista para iniciar em agosto.