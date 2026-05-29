Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ânima e Gerdau fazem parceria para criar curso tecnológico voltado à indústria do aço, em MG

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 19:21:00 Editado em 29.05.2026, 19:30:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O grupo educacional Ânima desenvolveu o Curso Superior de Tecnologia em Processos Produtivos da Indústria do Aço, em parceria com a Gerdau. São ao todo 40 vagas, sendo 30 custeadas pela siderúrgica, 20 para atender a funcionários da empresa e 10 destinadas à comunidade da região de Ouro Branco, em Minas Gerais. As aulas serão ministradas na UNA, em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a Gerdau, o projeto "une a excelência" acadêmica à prática industrial do setor, reduzindo lacunas históricas de formação e garantindo educação de qualidade para a comunidade local e colaboradores da companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa surge como uma resposta estratégica ao desafio que a Gerdau e o setor industrial brasileiro enfrentam com a crescente escassez de mão de obra qualificada.

Diante do chamado "apagão" de profissionais de engenharia e áreas técnicas no País, o curso visa formar talentos sob medida, buscando mitigar esse déficit. O tecnólogo, na modalidade semipresencial, terá duração de seis semestres e uma carga horária de 2.600 horas, com a primeira turma prevista para iniciar em agosto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ânima curso tecnológico Gerdau parceria
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV