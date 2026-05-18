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Anglo American fecha venda de ativos de carvão metalúrgico na Austrália por até US$ 3,875 bi

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 07:15:00 Editado em 18.05.2026, 07:23:57
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A Anglo American informou que chegou a um acordo para vender ativos de carvão metalúrgico na Austrália para a mineradora Dhilmar por até US$ 3,875 bilhões em caixa, em mais um passo para simplificar seu portfólio antes de uma fusão com a Teck Resources.

O negócio com a Dhilmar, empresa de capital fechado, prevê um pagamento inicial de US$ 2,3 bilhões e até US$ 1,575 bilhão adicional atrelado ao preço. A Anglo, listada em Londres, disse que usará os recursos para reduzir a dívida líquida.

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Os ativos incluem operações na Austrália, entre elas a mina subterrânea Moranbah North, em Queensland, que está paralisada desde um incêndio ocorrido em março do ano passado.

A venda faz parte da reestruturação iniciada pela Anglo depois de ter rechaçado, em 2024, uma oferta de aquisição da rival BHP Group. Um acordo anterior com a Peabody Energy, que previa a venda dos mesmos ativos por US$ 3,78 bilhões, fracassou após o incêndio em Moranbah North. A Anglo deu início a um processo de arbitragem contra a Peabody depois que a empresa desistiu do negócio, alegando "mudança material adversa". A Anglo afirmou nesta segunda-feira que a arbitragem seguirá em andamento.

A transação anunciada nesta segunda,18 - cuja conclusão é esperada até o primeiro trimestre de 2027 - marcará a saída definitiva da Anglo do negócio de carvão metalúrgico. A companhia já havia vendido sua participação na mina Jellinbah por cerca de US$ 1 bilhão.

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A Anglo e a Teck Resources fecharam no ano passado um acordo de fusão para criar uma das maiores produtoras de cobre do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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