Anfavea: produção de veículos sobe 17,2% em junho ante junho de 2025; exportação segue em baixa

A produção de veículos subiu 17,2% no mês passado, frente a junho de 2025, chegando a 246 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com maio, houve queda de 3% na produção das montadoras. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 7 pela Anfavea, entidade que representa o setor.

Com isso, a produção de veículos terminou o primeiro semestre com crescimento de 8,8%. Nos seis primeiros meses do ano, 1,37 milhão de veículos saíram das linhas de montagem.

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As vendas do mês passado, de 272,5 mil unidades, foram as maiores para junho em 13 anos. Na comparação com junho de 2025, o mercado ficou perto da estabilidade, com leve queda de 0,8%. A espera pelo crédito mais barato da linha especial do governo para a troca de carros de taxistas e motoristas de aplicativos pode ter impedido um resultado melhor.

Com taxas abaixo de 1% ao mês, menos da metade dos juros de mercado, e prazo de até 72 meses, com carência de até seis meses, as contratações do Move Brasil Taxi e Aplicativos, nome do programa, só começaram em 19 de junho. Ainda assim, com liberações travadas pelos bancos, que temem o risco, apesar da cobertura do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

Nos seis primeiros meses do ano, foram vendidos 1,42 milhão de veículos, 18,5% acima do volume de um ano antes.

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As exportações seguem sendo o destaque negativo do balanço da Anfavea, com queda de 26,7% nos embarques do mês passado frente a junho de 2025. Na comparação com maio, as exportações recuaram 1,9%, para 36,7 mil veículos.

As exportações desde o início do ano somam agora 216,6 mil veículos, uma queda de 21,2% na comparação com os seis primeiros meses de 2025.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 824 vagas de trabalho foram criadas nas montadoras durante o mês passado. As fábricas de veículos terminaram o junho empregando 114,5 mil pessoas.