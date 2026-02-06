Anfavea mostra que exportações de veículos para a Argentina dão sinal de desaceleração

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, chamou a atenção nesta sexta-feira, 6, à perda de ritmo das vendas à Argentina, destino que vinha puxando as exportações de veículos do Brasil. Os embarques ao país vizinho, principal destino das exportações das montadoras, tiveram queda de 27,1% em janeiro, frente ao mesmo mês do ano passado, somando 15,6 mil unidades.

O desempenho foi visto como um sinal de desaceleração da demanda na Argentina.

No total, as exportações da indústria de veículos caíram 18,3% no comparativo interanual, para 25,9 mil unidades no mês passado. O desempenho só não foi pior em razão do crescimento das vendas ao México, para onde os embarques mais do que dobraram, e à Colômbia, onde o crescimento foi de 50,5%. São dois mercados, porém, em que os volumes do ano passado foram muito baixos.

"É muito importante acompanhar a desaceleração da demanda dos nossos principais parceiros comerciais", comentou o presidente da Anfavea, Igor Calvet, durante a coletiva de divulgação dos resultados de janeiro. "Será fundamental para o setor automotivo brasileiro uma presença mais ativa nesses mercados, reverter quedas, trabalhar muito forte com a Argentina, trabalhar muito forte com o Uruguai e manter o crescimento nos mercados mexicano e colombiano", acrescentou o executivo.