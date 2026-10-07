Anfavea eleva de 5,8% para 6,7% a previsão ao crescimento da produção de veículos em 2026

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, revisou as previsões ao desempenho do setor, após os resultados surpreendentes desde o início do ano. A projeção ao crescimento da produção em 2026 subiu de 5,8%, previstos em junho, para 6,7%.

Se confirmado o prognóstico, as montadoras terminarão o ano com a produção de 2,82 milhões de veículos, o maior volume em sete anos. Ou seja, a produção está voltando ao nível de antes da pandemia.

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A melhora da expectativa se deve ao maior consumo de veículos no Brasil. A previsão para o crescimento das vendas em 2026 passou de 12,1% para 15,2%, o que significa 3,1 milhões de veículos vendidos na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Será o maior volume de vendas em doze anos.

A produção não acompanha o ritmo de crescimento do mercado em razão da maior entrada de carros importados, sobretudo chineses, e da queda nas exportações, especialmente para a Argentina, principal destino dos automóveis embarcados pelas montadoras brasileiras.

A previsão da Anfavea para as exportações agora é de queda de 17,7% em 2026, para 435 mil veículos. Antes, a entidade previa queda de 12,8% nas exportações.

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Apesar do cenário de desemprego baixo e crescimento sustentado por estímulos fiscais que apoiam consumo e demanda, a direção da Anfavea destacou no anúncio das novas projeções que os juros seguem elevados, com a Selic caindo menos do que o mercado esperava no início do ano.