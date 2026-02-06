Anfavea comemora governo não ter pautado prorrogação das cotas de importação

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, comemorou nesta sexta-feira, 6, o fim das cotas que, entre outras marcas, eram usadas pela BYD para trazer da China carros híbridos e elétricos com alíquota zero do imposto de importação. O presidente da associação, Igor Calvet, disse que a Anfavea voltará a se posicionar a favor da indústria nacional se um pedido por reabertura do benefício chegar ao governo.

"Eu comemoro o fato de, findado janeiro, o governo não ter decidido colocar em pauta a prorrogação dessa medida, das cotas. Eu comemoro isso por acreditar que a não prorrogação estimula a produção local. Então, ao não prorrogar, nós todos estamos no caminho de sofisticar nossa produção, de gerar mais emprego aqui", comentou Calvet durante entrevista coletiva à imprensa sobre os resultados do setor em janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vigência do uso das cotas terminou no dia 31 de janeiro. Até o momento, nenhum pedido de renovação do benefício chegou oficialmente à Câmara de Comércio Exterior (Camex).

As cotas permitiram a importação livre de imposto de carros eletrificados que têm a produção finalizada em fábricas no Brasil. Beneficiaram, em especial, a BYD, que traz da China automóveis parcialmente montados para conclusão na fábrica inaugurada em outubro pela marca chinesa em Camaçari, na Bahia.

"Se, em algum momento - em fevereiro, março, abril, maio ou junho -, qualquer empresa pleitear algo semelhante de cotas, redução de alíquotas de imposto, a Anfavea não mudará a sua posição em defesa da produção nacional, sobretudo quando nós falamos que é necessário, em alto volume, trabalhar com processos produtivos mais complexos: estamparia, soldagem, pintura, tudo no Brasil, gerando empregos", declarou Calvet.