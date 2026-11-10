Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Aneel suspende prazo para EPP e J&F garantirem R$ 642 mi em Contrato de Uso de Transmissão

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu o prazo para o aporte de R$ 642 milhões como garantia prévia para celebração do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (Cust), após pedido de medida cautelar protocolado pela J&F. O caso envolve os "Consórcios IONs", vencedores com nove projetos no leilão de reserva de capacidade.

Após a realização do certame, a J&F manifestou interesse em participar como sócia. Ocorre que, em maio, a Comissão Permanente de Leilões (CPL) decidiu inabilitar os Consórcios IONs. Em junho, a Evolution Power Partners (EPP), líder dos consórcios, interpôs recurso contra a inabilitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A inabilitação ou não dos consórcios dificulta a tomada de decisão. O risco era aportar R$ 642 milhões sem saber se os projetos seriam habilitados.

O valor deveria ser pago até 12 de novembro, caso a empresa queira assinar os contratos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ENERGIA/CUST/ANEEL/PRAZO/EPP/J&F/SUSPENSÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV