A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) rejeitou 32 recursos apresentados por agentes do setor de geração renovável contra multas aplicadas em decorrência do apagão em agosto de 2023. Outros dois pedidos foram parcialmente acolhidos, com redução das penalidades. Com isso, foram mantidos R$ 146,3 milhões em multas, de um total original de R$ 155,5 milhões.

A decisão representa a manutenção da maior parte das penalidades aplicadas pela agência aos agentes envolvidos nos processos relacionados ao episódio, que provocou uma interrupção no fornecimento de energia em diversas regiões do País.

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As empresas recorreram das autuações na tentativa de cancelar ou reduzir os valores das multas.

A maioria dos julgamentos foi concluída por unanimidade. Em oito processos, porém, houve uma mudança de entendimento em relação aos votos inicialmente apresentados pelo ex-diretor Fernando Mosna, que era o relator original e havia se manifestado pela redução das multas. Somados, os abatimentos propostos por ele ultrapassariam R$ 20 milhões.

Os processos foram objeto de pedidos de vista do diretor Willamy Frota, que, ao retomar a análise, votou pela manutenção das penalidades originais. A maioria da diretoria acompanhou seu entendimento, rejeitando as propostas de redução apresentadas anteriormente por Mosna.