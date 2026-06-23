Aneel recomenda prorrogação das hidrelétricas Nova Ponte e Theodomiro Carneiro Santiago

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 23, recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Nova Ponte e Theodomiro Carneiro Santiago (antiga Emborcação), outorgadas à Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT).

A prorrogação será feita com base na Lei nº 12.783/2013, que fixa que o governo poder prorrogar ou licitar os empreendimentos de geração de energia elétrica de usinas hidrelétricas com capacidade instalada superior a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), outorgados antes de 11 de dezembro de 2003.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Também nesta terça-feira, a Aneel aprovou a instauração de Consulta Pública no período de 25 de junho a 10 de agosto de 2026 para aprimoramento da Análise de Impacto Regulatório no âmbito da atividade de "Aperfeiçoamento do Programa de Eficiência Energética para a Transição Energética".