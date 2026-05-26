Aneel: Proposta de revisão tarifária Celesc-DIS prevê alta média de 11,77%; haverá consulta

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, a abertura de consulta pública para aprimorar a proposta de Revisão Tarifária Periódica de 2026 da Celesc Distribuição (Celesc-DIS), sediada na cidade de Florianópolis (SC). Os cálculos da área técnica apontam para uma alta média de 11,77% aos consumidores da distribuidora.

Quando aprovado, o aumento entrará em vigor a partir de 22 de agosto. Na divisão por grupos de consumidores, foi estimado aumento de 16,91%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, a projeção é elevação de 9,32%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A consulta pública ficará aberta entre 28 de maio de 2026 e 13 de julho de 2026, com reunião presencial na cidade de Florianópolis (SC) em 18 de junho de 2026. A Celesc Distribuição atende aproximadamente 3,56 milhões de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 13,26 bilhões.