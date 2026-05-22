Aneel: proposta de reajuste tarifário da Cemig-D prevê alta média de 6,5%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai votar na próxima terça-feira, 26, a proposta de Reajuste Tarifário Anual de 2026 da Cemig Distribuição (Cemig-D), com elevação média estimada em 6,50% para os consumidores da concessionária. O relator, Gentil Nogueira, já disponibilizou o seu voto pela aprovação do reajuste.

Se aprovado, o aumento entrará em vigor a partir de 28 de maio, quinta-feira. "O porcentual da Cemig é o menor entre as grandes distribuidoras do Brasil. Empresas de distribuição de energia do Rio de Janeiro e de São Paulo tiveram aumentos anunciados em 2026 que superaram os 10%", declarou a empresa, em nota divulgada.

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Na divisão por grupos de consumidores, foi estimado aumento de 9,43%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, a projeção é 5,21%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

Os encargos setoriais e o custo de transmissão de energia são alguns dos fatores que estão pressionando o reajuste. Também houve aumento das chamadas receitas irrecuperáveis, valores que as distribuidoras de energia têm baixa expectativa de receber devido à inadimplência dos consumidores.

A Cemig Distribuição (Cemig-D) é sediada na cidade de Belo Horizonte (MG) e atende aproximadamente 9,8 milhões de unidades consumidoras. No Reajuste Tarifário Anual de 2025, o efeito médio percebido pelos consumidores da concessionária foi de 7,78%.