Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Aneel nega pedido da Light e veda participação em leilão de empresas em recuperação judicial

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 13:39:00 Editado em 10.02.2026, 13:44:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou a possibilidade de participação, no leilão de reserva de capacidade, de empresas em regime de recuperação judicial. O certame está previsto para março deste ano.

A Light Energia havia solicitado que proponentes em recuperação, ou suas controladoras diretas ou indiretas, pudessem participar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa argumentou que a proibição decorre de uma interpretação "excessivamente restritiva" do requisito de habilitação econômico-financeira previsto na Nova Lei de Licitações e Contratos.

O diretor Fernando Mosna, em sua sustentação, avaliou que haveria uma "consequência perversa e danosa" em abrir o certame à participação de empresas em recuperação judicial. "Estamos falando de investimentos vultosos", declarou.

A Light citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União que, a depender das circunstâncias, já admitiram a participação de empresas em recuperação judicial em licitações, desde que demonstrada capacidade econômico-financeira e mediante certidão expedida pelo juízo da recuperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aneel Capacidade ENERGIA leilão Light negativa PEDIDO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline