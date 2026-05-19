TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Aneel não está suspendendo leilão de reserva, diz diretor; trâmite está em andamento

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 13:02:00 Editado em 19.05.2026, 13:17:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna disse nesta terça-feira, 19, que houve "ruídos" sobre o trâmite administrativo referente à formalização dos resultados do leilão de reserva de capacidade. Como relator do processo, ele reforçou que a Agência não está "suspendendo" o certame e, apesar da judicialização, o trâmite técnico está em andamento.

A homologação está prevista para o próximo dia 21 de maio. Neste momento, a Secretaria de Leilão está trabalhando para a habilitação dos empreendimentos que ainda não foram habilitados, com a previsão de publicar o despacho no Diário Oficial até sexta-feira, 22. Essa é a etapa referente ao resultado da análise dos documentos das proponentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No final de abril, por exemplo, a Comissão Permanente de Leilões da Aneel publicou a habilitação de 13 centrais geradoras de empresas vencedoras no leilão de reserva de capacidade. Fernando Mosna afirmou ainda que a agência está atuando dentro dos prazos previstos no edital.

Com a Ação Civil Pública da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias (Abraenergias), o diretor decidiu aguardar a deliberação do Poder Judiciário e não incluiu o processo de homologação na pauta da reunião pública desta terça. Mosna, como relator, falou do princípio da cautela já que a decisão judicial pode sair a qualquer momento.

"É muito natural e até esperado, por segurança jurídica e previsibilidade, que a agência, dentro do seu prazo, consiga esperar para tomar a melhor decisão", declarou ele, em pronunciamento na reunião desta terça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na hipótese de decisão favorável à continuidade da formalização do resultado do leilão, ou em caso de atraso da deliberação judicial, o diretor vai solicitar reunião extraordinária para tratar da matéria.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aneel ENERGIA Fernando Mosna judicialização leilão Reserva
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV