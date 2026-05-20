Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Aneel inaugura escritório regional em São Paulo para fortalecer fiscalização

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 16:06:00 Editado em 20.05.2026, 16:19:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inaugurou nesta quarta-feira, 20, em São Paulo, o escritório da Gerência Regional de Fiscalização Sudeste, o primeiro do tipo na instituição, que prevê a criação de mais três unidades. A iniciativa visa fortalecer as atividades de fiscalização, acompanhamento regulatório e interlocução de agentes do setor com a agência, aproximando o órgão regulador federal das diferentes regiões do País.

Segundo o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, a "desconcentração" da agência, sediada em Brasília, é importante para fazer "uma boa fiscalização, mais próxima da sociedade brasileira".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a cerimônia de inauguração, ele afirmou que a decisão de iniciar pela abertura do escritório em São Paulo se deu pela maior concentração populacional na região, que responde por 42% da população brasileira, somando cerca de 84 milhões de pessoas.

"É a região economicamente mais forte do País e que tem, em regra, bons serviços prestados pelas concessionárias que atuam nessa região - tanto a CPFL como a EDP e as demais concessionárias, Enel, e cada uma com os seus problemas, mas prestam bons serviços, muito melhor do que a média do Brasil; mas tem uma característica: é uma região que demanda mais por serviços de boa qualidade, demanda a expansão dos serviços. Então, é uma região que precisa do olhar atento da agência", disse.

Lei

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A possibilidade de criação desses escritórios ganhou previsibilidade após a publicação da Lei 15.269, de 24 de novembro de 2025, que trata da modernização do setor elétrico. Com isso, equipes da Aneel aprofundaram as análises para viabilizar a abertura dessas representações regionais, avaliando aspectos operacionais, como estrutura de funcionamento, dimensionamento das unidades, entre outras questões administrativas.

A efetiva abertura dos escritórios ganhou força em meio ao processo de fiscalização na concessionária Enel São Paulo, especialmente após o episódio de dezembro passado, quando um ciclone extratropical provocou a queda de vários trechos da rede da distribuidora, deixando milhões de pessoas sem energia. Na ocasião, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, chegou a enviar um ofício ao Ministério de Minas e Energia (MME) solicitando suplementação orçamentária para o exercício de 2026, para permitir a criação de escritórios regionais de fiscalização, bem como reforço no quadro de pessoal do regulador.

Hoje, Feitosa disse a jornalistas que os escritórios estão sendo abertos com o orçamento previsto para 2026, mas reiterou que a Aneel segue pedindo ampliação dos valores. "Começamos com uma estrutura pequena, conforme o que nós conseguimos comportar no nosso orçamento, mas nós continuaremos pedindo que liberem os nossos recursos. Não estou pedindo recursos de ninguém, o dinheiro é da Aneel, está na conta da Aneel, só precisamos que seja liberado para a Aneel", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O escritório em São Paulo funcionará com cinco servidores, sendo um gerente e quatro especialistas em regulação, para apoiar a fiscalização de ativos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica espalhados pelos quatro estados do Sudeste, incluindo a análise de desempenho das usinas termelétricas, segurança de barragens, desligamentos forçados e indisponibilidade de longo prazo de linhas de transmissão, além da continuidade dos serviços de distribuição e do atendimento emergencial dessas concessionárias. O diretor da Aneel Gentil Nogueira admitiu, porém, que a distribuição é o principal desafio.

Segundo a Aneel, a cooperação existente com as agências reguladoras estaduais será mantida e deve ser fortalecida. No Sudeste, a cooperação está firmada com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). Instituições similares no Espírito Santo e em Minas Gerais ainda não possuem convênio com a Aneel.

Outros escritórios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Aneel prevê a inauguração da Gerência Regional de Fiscalização Norte, em Manaus (AM), nos próximos meses. A intenção é criar também, até o fim do ano, as outras duas gerências: uma na região Nordeste e outra na região Sul.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aneel ENERGIA escritório SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV