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Aneel habilitou 13 centrais geradoras de empresas vencedoras no leilão de reserva

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 13:46:00 Editado em 30.04.2026, 13:53:18
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A Comissão Permanente de Leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) habilitou 13 centrais geradoras de empresas vencedoras no leilão de reserva de capacidade. A lista foi publicada no Diário Oficial da União. A habilitação é o resultado da análise dos documentos das proponentes. A homologação do certame está prevista para 21 de maio.

A primeira lista é das vendedoras que negociaram disponibilidade de potência no Produto Potência Termelétrica 2026, destinado a contratar potência proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes, a partir da fonte termelétrica. Foram habilitadas: Petrolina, da Companhia Energética de Petrolina; Xavantes Aruanã, da Usina Xavantes; e Canoas Diesel, da Petrobras.

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A segunda lista publicada nesta quinta-feira, 30, é o resultado da análise dos documentos de habilitação das vendedoras que negociaram disponibilidade de potência no Produto Potência Termelétrica 2026, destinado a contratar potência elétrica provenientes de empreendimentos de geração de energia elétrica novos ou existentes, a partir das fontes termelétrica e hidrelétrica.

Nesta segunda leva, foram habilitados as seguintes centrais geradoras: Luiz Oscar Rodrigues de Melo, Povoação 1 e Viana 1, da Eneva; CT Santa Cruz, da J&F; Juiz de Fora, Nova Piratininga, Seropédica e Termobahia, da Petrobras; Paulínia Verde, da UTE Paulínia Verde; e EDF Norte Fluminense, da Usina Termelétrica Norte Fluminense.

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Aneel ENERGIA GERADORAS habilitação leilão Reserva
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