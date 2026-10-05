Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Aneel: Gentil Nogueira foi sorteado para relatar processos sobre efeitos da reforma tributária

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sorteou, nesta segunda-feira, 05, o diretor Gentil Nogueira como relator de dois processos sobre os efeitos da Reforma Tributária para o setor elétrico. O primeiro foca no impacto às Bases de Remuneração das concessionárias de serviço público de energia elétrica.

O segundo processo trata da adequação dos contratos regulados de geração e comercialização de energia elétrica, bem como de encargos setoriais. A Emenda Constitucional nº 132/2023 foi concebida para ser detalhada por meio de leis complementares, sendo a principal delas a Lei Complementar nº 214/2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O texto regulamentador sancionado no ano passado institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), além da criação do Comitê Gestor do IBS, e altera a legislação tributária.

É previsto que, nas operações com energia elétrica, o recolhimento do IBS e da CBS relativo à importação, geração, comercialização, distribuição e transmissão seja realizado pela distribuidora de energia elétrica e pelo alienante (no caso de aquisição no ambiente de contratação livre).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
REFORMA TRIBUTÁRIA/SETOR ELÉTRICO/ANEEL/RELATOR/GENTIL NOGUEIRA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV