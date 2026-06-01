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Aneel: Foi marcada para 3 de julho a segunda etapa do primeiro leilão de transmissão de 2026

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 18:48:00 Editado em 01.06.2026, 18:59:43
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta segunda-feira, 1, que foi marcada para 3 de julho deste ano a segunda etapa do primeiro leilão de transmissão de energia elétrica, com os lotes 7 a 10. O resultado da habilitação, pela previsão, será no dia 24 do mesmo mês.

Na primeira fase, foram 5 lotes com investimento estimado em R$ 3,3 bilhões para a meta de construção e manutenção de 798 quilômetros (km) em linhas de transmissão, além de expansão da capacidade.

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A divisão em duas etapas foi necessária porque parte das obras dependiam do processo de solução consensual de controvérsias contratuais envolvendo o Grupo MEZ Energia. Essa proposta de solução consensual foi aprovada na semana passada pelo TCU.

Quatro lotes envolvidos na solução consensual entraram no primeiro leilão de transmissão deste ano. A Aneel entendeu que os termos dependiam do aval do plenário do TCU, concedido na última quarta-feira.

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2ª ETAPA Aneel ENERGIA leilão Transmissão
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