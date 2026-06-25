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Aneel: Estimativa de 'Bônus de Itaipu' para 2026 é de R$ 767,2 milhões

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 16:29:00 Editado em 25.06.2026, 16:37:43
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quinta-feira, 25, que o montante de R$ 767,2 milhões foi estimado como "Bônus de Itaipu", a ser distribuído em 2026. A votação sobre o tema será na próxima terça-feira, dia 30. O montante vem do saldo positivo na Conta de Comercialização de Energia Elétrica da Itaipu, a Conta Itaipu.

Os valores são repassados pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) às distribuidoras de energia elétrica. Pela proposta, a a ENBPar deve realizar os repasses no período de 20 a 24 de julho de 2026.

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Será homologada a Tarifa Bônus de Itaipu no valor de R$ 0,00657324/kWh, aplicada pelas concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica para cálculo e crédito do bônus de Itaipu nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras elegíveis ao recebimento.

Esse alívio na conta de luz vale para consumidores brasileiros residenciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em ao menos um mês de 2023.

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