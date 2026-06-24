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Aneel: distribuidoras identificam 88 megawatts de potência irregular via geração distribuída

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 17:03:00 Editado em 25.06.2026, 07:03:22
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apontou, em relatório técnico, o total de 88 megawatts (MW) de potência elétrica irregular proveniente da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD). Foi apresentado um balanço com dados de inspeções dos agentes.

A nota técnica diz que a análise abarca 19 concessionárias de distribuição e 43 milhões de unidades consumidoras. A potência irregular da ordem de 88 MW equivale a 0,31% da potência de MMGD total registrada.

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"Ressalta-se que esses resultados são decorrentes de ações iniciais das distribuidoras no que tange ao combate de GD (geração distribuída) à revelia, como pode ser observado pelo percentual de inspeções realizadas até o momento. Além disso, nem todas as distribuidoras dos respectivos grupos econômicos estão ainda atuando neste processo", informou a nota técnica da reguladora.

A Aneel quer combater a chamada alteração à revelia (sem autorização) das características técnicas originais das centrais geradoras de MMGD, conectadas à rede. Além da caracterização como atividade irregular, com esse aumento de potência sem autorização, a reguladora aponta também para o risco à segurança do sistema.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em geral, precisa ter recursos para o rápido despacho na geração e no controle de tensão na rede. A geração distribuída (GD), contudo, engloba instalações que não são geridas diretamente pelo operador. Daí a preocupação com a segurança do sistema.

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MMGD/IRREGULARIDADES/ANEEL/BALANÇO/DADOS
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