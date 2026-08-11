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Aneel atesta que Âmbar Energia cumpriu todos os requisitos para assumir Amazonas Energia

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atestou nesta terça-feira, 11, o cumprimento pela Âmbar Energia Amazonas das condicionantes do termo que deu base para a transferência de controle terciário da concessão. Além da reguladora, a operação teve o aval do Ministério de Minas e Energia e da Justiça Federal, como parte da solução para a recuperação da distribuidora Amazonas Energia.

No voto apresentado nesta terça, a Aneel informou cumprimento de diversas condições, incluindo renúncia a eventuais direitos preexistentes contra a União relativos à concessão, envio de documentos comprobatórios de formalização da operação, bem como dos documentos de regularidade financeira, jurídica, fiscal e setorial definidos na regulação da agência.

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Houve ainda comprovação de capacidade técnica e a realização do aporte de capital.

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ENERGIA/CONCESSÃO/AMAZONAS ENERGIA/ÂMBAR/REQUISITOS/ANEEL
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