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Aneel assume presidência de Associação Ibero-Americana de Reguladoras da Energia

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 18:36:00 Editado em 12.05.2026, 18:47:39
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O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, assumiu na segunda-feira, 11, a presidência da Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras da Energia (Ariae). O mandato vai de maio de 2026 até abril de 2027.

A posse ocorreu durante a Assembleia Geral da entidade, realizada na sede da Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), em Madrid, na Espanha. Feitosa sucede a Andrés Astacio, da Superintendência de Eletricidade da República Dominicana, que ocupava o cargo desde maio de 2025. Em abril de 2027, a presidência será transferida para Zelmar Rodriguez, da Autoridade Nacional dos Serviços Públicos do Panamá.

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Com o Brasil na presidência, a principal mudança é o aumento da influência brasileira na coordenação dos debates regulatórios do setor energético ibero-americano, com a capacidade de direcionar as prioridades e pautas da associação.

Em discurso durante a cerimônia, Feitosa afirmou que a escolha da Aneel para liderar a associação representa um reconhecimento da capacidade institucional do Brasil na área regulatória. Segundo ele, o desafio será buscar "resultados concretos com pragmatismo, transparência e compromisso com a melhoria contínua".

A Ariae reúne reguladores de energia de 20 países ibero-americanos e atua como fórum de cooperação técnica e intercâmbio de experiências entre as agências do setor. Entre os temas debatidos pela associação estão segurança energética, modicidade tarifária, atração de investimentos, inovação tecnológica e proteção aos consumidores.

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espanha/Ariae/Aneel/presidência
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