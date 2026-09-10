Aneel assina contratos da segunda etapa do 1º Leilão de Transmissão de 2026

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) assinou nesta quinta-feira, 10, os contratos da segunda etapa do Leilão de Transmissão nº 1 de 2026. Os projetos somam investimentos estimados em R$ 1,75 bilhão, deságio médio de 53,20% e previsão de geração de mais de 4 mil empregos.

Os empreendimentos se localizam nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Consórcio Olympus XX e a AXIA Energia Sul S.A. foram as proponentes vencedoras dos lotes de 7 a 10 da segunda etapa do certame. A AXIA Energia Sul arrematou três dos quatro lotes ofertados (lotes 8, 9 e 10).

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No período da tarde, a Aneel também assinou cinco contratos para a ampliação de usinas hidrelétricas vencedoras no Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP nº 2/2026).

Essa fase final confirma o trâmite do certame para parte das empresas que já passaram pela homologação.

A formalização abarca os seguintes empreendimentos hidrelétricos: UHE Foz do Areia, UHE Jaguara, UHE Luiz Gonzaga, UHE Segredo e UHE São Simão.