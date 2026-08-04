Aneel aprova transferência de controle da Usina Hidrelétrica Baguari para a Baguari Energia

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 4, a transferência da concessão da Usina Hidrelétrica Baguari, da Baguari I Geração de Energia Elétrica, para a empresa Baguari Energia.

A solicitação foi feita em março de 2026. O empreendimento hidrelétrico tem 140 megawatt MW) de potência instalada. A localização é no rio Doce, em Minas Gerais (MG).

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A Baguari Energia já detém a integralidade do capital social da Baguari I Geração de Energia Elétrica. Segundo o argumento apresentado, a incorporação busca simplificar a estrutura societária atualmente existente, concentrando a titularidade da concessão em uma única sociedade. Não haverá alteração do controle econômico final do empreendimento.

Nesta tarde, a Aneel também informou que foi aprovada a abertura de consulta pública no período de 6 de agosto a 4 de setembro de 2026 para a prestação de contas do Quinto Plano de Aplicação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.