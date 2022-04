Aneel aprova reajuste médio de 21,13% nas tarifas da Coelba

Da Redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, reajuste médio de 21,13% para as tarifas da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba. Os novos valores passam a vigorar em 22 de abril.

Para os consumidores atendidos em baixa tensão, como as indústrias, o efeito médio será de 20,54%. Já para os conectados em baixa tensão, grupo que inclui os residenciais, será de 21,35%.

As medidas aplicadas pela agência para mitigar o reajuste atenuaram o efeito médio em -13,55%. Entre elas estão o uso de créditos tributários de PIS e Cofins, com impacto médio de -7,14% e o empréstimo concedido por conta da crise hídrica, com efeito de -4,42%.