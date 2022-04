Aneel aprova reajuste médio de 20,36% nas tarifas da Cosern

Da Redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, reajuste médio de 20,36% para as tarifas da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, Cosern. A empresa atende aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras em 167 municípios.

Para os consumidores atendidos em baixa tensão, como as indústrias, o efeito médio será de 19,75%. Já para os conectados em baixa tensão, grupo que inclui os residenciais, o aumento médio será de 20,55%.

Os novos valores passam a vigorar em 22 de abril.

As medidas aplicadas pela agência para mitigar o reajuste atenuaram o efeito médio em -12,20%. Entre elas, estão o uso de créditos tributários de PIS e Cofins, com impacto médio de -5,80% e o empréstimo concedido por conta da crise hídrica, com efeito de -4,55%.

Durante a análise, o diretor Hélvio Neves Guerra afirmou que, embora não sejam baixos, os reajustes aprovados pela agência são "razoáveis" frente aos efeitos causados pela pandemia, pela crise hídrica, que levou ao uso de mais térmicas, o aumento do preço do gás no mercado internacional e o conflito na Ucrânia.