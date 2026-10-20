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Aneel aprova provisoriamente alta média de 1,92% para consumidores da Neoenergia Brasília

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na manhã desta terça-feira, 20, em caráter provisório, alta tarifária média de 1,92% para os consumidores da Neoenergia Brasília. Foi votada a Revisão Tarifária Periódica de 2026 da Neoenergia Brasília, a vigorar a partir de 22 de outubro.

A revisão periódica ocorre a cada quatro anos, em média, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da concessão. No processo votado hoje, durante o período de análise para o cálculo tarifário, houve a substituição do sistema comercial da distribuidora. Várias unidades consumidoras ficaram sem faturamento de maio a julho, parcialmente compensadas em agosto, segundo informações da Aneel.

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A Aneel entendeu que ainda há incertezas e, nesse sentido, foi encaminhada a aprovação provisória. A Agência determinou que a área técnica avalie, em um prazo de 180 dias, a consistência dos dados de mercado considerados no processo tarifário e a conclusão quanto a necessidade de recálculo da revisão tarifária.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento provisório será de 4,27%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. A elevação será de 1,06%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

A Neoenergia Brasília é sediada na cidade de Brasília (DF) e atende aproximadamente 1,2 milhão de unidades consumidoras.

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