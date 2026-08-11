Aneel aprova homologação resultado da segunda etapa de leilão de transmissão

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 11, a homologação e adjudicação do resultado da segunda etapa do primeiro leilão de transmissão de energia elétrica, referente aos Lotes 7 a 10. O certame foi realizado no dia 3 de julho de 2026 e contratou concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica com instalações localizadas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O investimento estimado é de R$1,75 bilhão. O lote 7 foi arrematado pelo Consórcio Olympus XX e os lotes de 8 a 10 pela Axia Energia Sul S.A.

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A divisão em duas etapas foi necessária porque parte das obras dependiam do processo de solução consensual de controvérsias contratuais envolvendo o Grupo MEZ Energia. Essa proposta de acordo já foi aprovada pelo TCU.

Quatro lotes com objetos envolvidos na solução consensual entraram no primeiro leilão de transmissão deste ano.