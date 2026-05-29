Aneel aprova habilitação de mais 12 usinas termelétricas em leilão de reserva de capacidade

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou nesta sexta-feira, 29, despacho com a habilitação de 12 usinas de empresas vencedoras no leilão de reserva de capacidade realizado em março. Houve parecer favorável às seguintes centrais termelétricas: Campogrande, Pilar I, Pilar II, Pilar III, Pilar IV, Pilar V, Tacaimbó 1 2B, Jandaia II, Jandaia III, Jandaia 1, Biribeira I e, por fim, Nova Era.

Já ocorreram habilitações anteriores no âmbito do certame. Hoje, o sinal verde foi para os seguintes vencedores na fase de lances: Consórcio Eneva 11; Consórcio Biribeira; Consórcio Nova Era; Tacaimbó I Geração de Energia; Faixa Preta Investimentos e Delta Geração de Energia 2 Investimentos e Participações.

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Foram apresentados os documentos em conformidade com os requisitos estipulados no edital.

Os técnicos também concluíram que as empresas estão adimplentes com as obrigações setoriais. Nesta fase são avaliados documentos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista, bem como documentos de habilitação econômico-financeira e habilitação técnica.