Aneel aprova consulta sobre leilão de reserva de capacidade, previsto para junho de 2025

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 25, consulta pública de 47 dias sobre o leilão de reserva de capacidade, previsto para junho de 2025. As contribuições serão recebidas entre 27 de fevereiro a 14 de abril de 2025.

continua após publicidade

O relator, diretor Ricardo Tili, apresentou a sugestão de inserção de uma nova cláusula editalícia para a habilitação das empresas.

Pela proposta, os concorrentes terão que apresentar autodeclaração atestando que os ativos utilizados para atendimento previsto em contrato não foram comprometidos com nenhuma outorga de concessão ou autorização, até a data de cadastramento do projeto junto à Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Ou seja, até 14 de fevereiro de 2025.

continua após publicidade

O certame vai contratar potência proveniente de empreendimentos de geração, novos e existentes. O leilão de reserva de capacidade, na forma de potência, será o segundo realizado.

O primeiro, nesta modalidade, foi em 2021. Com mudanças no clima, a operação do sistema elétrico exige mais fontes para atender, com segurança operativa, as cinco regiões do país nas horas de maior consumo e de menor geração das fontes renováveis.