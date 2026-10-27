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Aneel aprova consulta sobre fim do desconto tarifário a consumidor do mercado livre de energia

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 27, a abertura da Consulta Pública para tratar da regulamentação do fim do desconto nas Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição e de Transmissão (TUSD e TUST) aos consumidores do mercado livre de energia.

A medida impacta consumidores que, após a vigência de Lei de 2025, migrarem para o mercado livre de energia ou solicitarem aumento da capacidade contratada de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Os interessados podem enviar contribuições no período de 29 de outubro a 14 de dezembro de 2026.

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