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Aneel aprova alta tarifária média de 7,92% para consumidores da Energisa Tocantins

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 11:01:00 Editado em 30.06.2026, 11:11:38
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 30, alta tarifária média de 7,92% para os consumidores da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia (ETO). O Reajuste Tarifário Anual de 2026, que entra em vigor a partir de 4 de julho, próximo sábado.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 7,21%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, a elevação será de 8,11%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias. Considerando apenas os clientes residenciais, a alta também será de 8,11%.

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No balanço de custos, houve pressão com encargos setoriais, componentes financeiros e custo de aquisição de energia, por exemplo.

A Energisa Tocantins é sediada na cidade de Palmas (TO) e atende aproximadamente 707 mil unidades consumidoras.

O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 2,58 bilhões, segundo a Aneel.

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ENERGIA/REAJUSTE/ANEEL/ENERGISA TOCANTINS
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