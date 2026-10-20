Aneel aprova alta tarifária média de 7,25% para consumidores da Equatorial Goiás Distribuidora

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, a alta tarifária média de 7,25% para os consumidores da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia. Foi votado o Reajuste Tarifário Anual, que entrará em vigor a partir da quinta-feira, 22.

Na divisão por grupos de clientes, o aumento será de 7,22%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Em paralelo, a elevação será de 7,26%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão. Esse segundo grupo contempla consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

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Considerando só o grupo residencial, a alta será de 7,36%. O fator de maior impacto no balanço do reajuste anual foi o custo dos componentes financeiros. Custos de transporte, compra de energia e encargos setoriais também pesaram. A Equatorial GO é concessionária sediada na cidade de Goiânia (GO) e atende aproximadamente 3,67 milhões de unidades consumidoras.