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Aneel aprova alta tarifária média de 6,50% para os consumidores da Cemig-D

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 18:53:00 Editado em 27.05.2026, 02:07:30
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 26, o reajuste tarifário anual da Cemig Distribuição (Cemig-D), com elevação média em 6,50% para os consumidores da concessionária. O aumento entrará em vigor a partir de 28 de maio, quinta-feira.

Na divisão por grupos de consumidores, será verificado incremento de 9,43%, em média, para os consumidores conectados em alta tensão, como indústrias e grandes empresas. Por outro lado, a elevação é de 5,21%, em média, para aqueles conectados em baixa tensão, que contempla os consumidores residenciais, rurais, pequenos comércios e pequenas indústrias.

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Os encargos setoriais e o custo de transmissão de energia são alguns dos fatores que estão pressionando o reajuste. Também houve aumento das chamadas receitas irrecuperáveis, valores que as distribuidoras de energia têm baixa expectativa de receber devido à inadimplência dos consumidores.

Os custos de Transmissão tiveram uma variação de 5,4% e impactaram o efeito médio em 0,64%, por exemplo. O fator de maior pressão, contudo, foi a parcela financeira. Da alta média de 6,50%, 4,42 pontos porcentuais são referentes aos componentes financeiros. A Cemig-D não tem mais crédito tributário via Pis e Cofins para aliviar as tarifas, como ocorreu em anos anteriores.

A distribuidora é sediada na cidade de Belo Horizonte (MG) e atende aproximadamente 9,8 milhões de unidades consumidoras. No Reajuste Tarifário Anual de 2025, o efeito médio percebido pelos consumidores da concessionária foi de 7,78%.

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Aneel CEMIG-D CONSUMIDORES reajuste tarifa
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